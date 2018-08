Bouygues : va rénover le 17 boulevard Morland à Paris

30/08/2018 | 09:48

Bouygues Construction indique qu'Emerige a choisi sa filiale Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour la rénovation du 17 boulevard Morland dans le quatrième arrondissement de la capitale, projet dont le montant des travaux s'élève à 146 millions d'euros.



Cet ensemble immobilier de 44.000 m² de planchers, accueillera un hôtel de 161 chambres, une auberge de jeunesse, des commerces, une crèche, des espaces culturels et 199 logements. L'ensemble fonctionnera comme un quartier de ville.



Les travaux ont déjà débuté pour ce chantier qui durera 29 mois et accueillera jusqu'à 665 collaborateurs au plus fort de l'activité. Le projet comprendra, entre autres défis techniques, la création de quatre niveaux de sous-sols dans l'ancienne île de Louviers.



