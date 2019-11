La valeur du jour à Paris - BOUYGUES bien orienté après son point d'activité des neufs premiers mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues se porte bien. Le conglomérat a dévoilé des résultats sur neufs mois, bien accueillis. Porté par l'amélioration de ces derniers et notamment le dynamisme des activités de construction et de Bouygues Telecom, le groupe a également confirmé ses perspectives. A la Bourse de Paris, les investisseurs sont une nouvelle fois convaincus. Le titre gagne 1,06% à 39,02 à 34,45 euros et signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40.Sur la période, Bouygues a ainsi dégagé un résultat net de 848 millions d'euros, en hausse de 10%. Le résultat opérationnel courant a lui grimpé de 30,3% à 1,118 milliard, faisant ressortir une marge de 4,1% après 3,4% un an plus tôt.Dans la construction, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 545 millions d'euros, en hausse de 28,8%. La marge opérationnelle courante a elle progressé de 0,4 point sur un an.Jefferies précise notamment que le résultat opérationnel courant de cette activité au troisième trimestre est ressorti à 101 millions d'euros, faisant ressortir une marge en progression de 3,9 points à 3%.Il relève notamment la contribution positive de Bouygues Energies et Services (+51 millions contre -139 millions un an plus tôt) et la stabilité de Colas Rail."Ces deux activités sont à la base de l'avertissement sur les résultats d'octobre 2018", a indiqué Jefferies, qui reste à l'Achat sur la valeur et réitère son objectif de cours de 40 euros.Concernant le chiffre d'affaires total du groupe au 30 septembre, il est ressorti à 27,6 milliards, en croissance de 9% et de 5% à périmètre et change constants.Le carnet de commandes des activités de construction a reculé de 4% par rapport à fin septembre 2018 pour se maintenir à un très haut niveau de 32,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019.Du côté des télécoms, Bouygues Telecom a acquis 220 000 clients forfait mobile hors MtoM (communications entre machines) et 110 000 clients FTTH (fibre optique) au troisième trimestre 2019.Le chiffre d'affaires est en hausse de 13 % et de 11% à périmètre et change constants. Celui des services progresse, quant à lui, de 7% sur la période.Dans le sillage de ces résultats, le groupe a confirmé ses prévisions 2019.Bouygues entend ainsi améliorer sa profitabilité et atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre chez Bouygues Telecom. D'ici deux ans, le groupe vise une amélioration de sa génération de cash-flow libre après BFR pour atteindre 1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités (construction, télécoms et TF1).