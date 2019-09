PRESSE: La procédure d'attribution des licences 5G sera connue au début d'octobre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Etat français devrait communiquer les détails de la procédure d'attribution des licences 5G au début du mois d'octobre, rapporte Le Figaro mardi.

"C'est à ce moment que seront connus le prix de réserve pour les enchères, les obligations de couverture et le socle minimum de fréquences auquel chacun aura droit", indique le quotidien économique, avant d'ajouter que les enchères devraient se tenir "fin décembre".

Alors que les opérateurs télécoms ont déboursé plus de 6 milliards d'euros en Allemagne et en Italie lors des enchères 5G, les quatre acteurs français (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) espèrent que "la facture ne dépassera pas 2 milliards d'euros en France", selon Le Figaro.

Orange anticipe par ailleurs le lancement commercial de la technologie mobile de cinquième génération à la "mi-2020". Mais pour l'opérateur historique, rien ne presse. "Très peu de smartphones sont compatibles avec la 5G", a déclaré Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, au Figaro.

