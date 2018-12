Créateur de mieux vivre

SIMI 2018 : UrbanEra et Cerqual signent une convention de partenariat sur le projet Étoile Annemasse-Genève

A l'occasion du SIMI, le Salon de l'Immobilier d'Entreprise, qui se déroule depuis hier et jusqu'à demain à Paris, Bouygues Immobilier, au travers de sa direction

Grands Projets Urbains UrbanEra®, et Cerqual Qualitel Certification ont signé une convention de partenariat portant sur le projet d'écoquartier Etoile Anne-masse-Genève.

Emmanuel DESMAIZIERES, Directeur Général International

UrbanEra et filiales, et Antoine DESBARRIERES, Président de Cerqual Qualitel Certification et Directeur de l'Association Qualitel ont signé ce jour une conven-tion de partenariat portant sur l'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, en présence de Christian DUPESSEY, président d'Annemasse Agglo.

En 2016, le Conseil Communautaire d'Annemasse Agglo a choisi UrbanEra pour l'aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève. La signature de cette convention est une nouvelle étape importante pour la concréti-sation de cet écoquartier à l'échelle de la métropole transfrontalière genevoise. En effet, elle a pour objec- tif, en complément de la certification NF Habitat HQETM, de « labelliser » l'atteinte d'un seuil inférieur de 30 % aux exigences de la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012, basée sur trois critères principaux : besoin bioclimatique, consommation d'énergie primaire et confort en été).

UrbanEra a placé la transition énergétique parmi ses priorités à chaque étape du projet afin d'offrir aux habitants des logements de qualité (qualité tech-nique, énergétique et environnementale). Il répond ainsi aux enjeux de développement durable, de confort et de santé attendus.

Le futur écoquartier de la ZAC Etoile Annemasse-Genève s'étend sur 17 hectares autour de la gare d'Annemasse, dynamisée en 2019 par l'arrivée du Léman Express. Il répond à la démarche « écoquartier » mis en œuvre par le Ministère du Logement et de l'Habitat durable qui vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de conce-voir, de construire et de gérer la ville durablement : ges-tion exemplaire des ressources, qualité de vie, simplicité fonctionnelle, qualité des espaces bâtis et des espaces publics, innovations, etc.

