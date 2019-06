COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 juin 2019

« SAFETY WEEK » COLAS : 24 AU 28 JUIN 2019

Pour la septième année consécutive, Colas organise une semaine dédiée à la sécurité, la « Safety Week », dans l'ensemble de ses 800 unités d'exploitation et 2 000 sites de production et de recyclage de matériaux sur les cinq continents. Le programme 2019 est centré sur le thème du bruit.

L'édition 2019 de la « Safety Week » met l'accent sur les dangers du bruit et sur l'importance de porter en permanence des protections auditives, obligatoires sur chaque site de travail du Groupe (chantier, carrière, usine). L'objectif est de rappeler à l'ensemble des collaborateurs que le bruit est dangereux au-delà de 80 dB(A), qu'il a des effets néfastes sur l'organisme et que la perte d'audition est irréversible.

La « Safety Week 2019 » s'appuie notamment sur une campagne d'affichage, des quiz grâce auxquels les collaborateurs pourront tester leurs connaissances ainsi qu'un film, disponible sur la chaîne YouTube de Colas. Un livret de sensibilisation est également prévu pour présenter les effets du bruit sur l'organisme (acouphènes, pertes d'audition, vertiges, troubles cardiovasculaires, troubles du sommeil, stress…) mais aussi proposer des conseils et bonnes pratiques pour lutter contre huit idées reçues (« Il n'y a pas tant de bruit sur nos sites », « Le bruit n'est dangereux que par son intensité »,

On ne devient sourd qu'avec l'âge »… ).

Au-delà de la « Safety Week » annuelle, la politique sécurité de Colas se décline au quotidien, autour de quatre axes : le respect des règles de sécurité ; la formation et l'information ; la conception des chantiers et des process « en sécurité » ; la vérification des actions menées par le Groupe. Cette politique s'appuie également sur l'innovation (exosquelette, intelligence artificielle, réalité virtuelle…).

La sécurité est, avec l'éthique, la valeur N°1 de Colas, qui mène une politique active de prévention des risques et des accidents depuis plus de vingt ans et a pour ambition d'être l'entreprise de référence dans ce domaine.

Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions d'infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers de construction et de maintenance.

En 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l'international) et le résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.

Pour tout renseignement :

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74)

contact-presse@colas.fr