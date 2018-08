Bouygues : Oddo confirme son conseil après les résultats

30/08/2018 | 10:09

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de 49 E après l'annonce des résultats au 1er semestre 2018. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 s'inscrit en hausse de 7.8%. Il est de 3.8% au-dessus des attentes.



' Le ROP courant T2 ressort 20 ME au-dessus des attentes à 414 ME (vs Oddo BHF : 371 ME et consensus : 395 ME) ' souligne Oddo dans son analyse du jour.



' Bouygues réitère ses guidances sur l'année 2018. Le groupe privilégie encore la marge aux volumes en Construction, en visant un ROP et une marge opérationnelle en hausse (vs Oddo : +3.3% +3.1% en 2017) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Malgré l'effort dans la Fibre (autour de 325 ME/an), nous attendons un EBITDA-Capex de 270 ME en 2019 '.



