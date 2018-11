Bouygues : rassuré, Oddo BHF reste à l'achat

15/11/2018 | 12:14

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour réitérer sa recommandation 'achat' sur le titre Bouygues, estimant notamment que la dernière publication du groupe était 'solide' dans les Telecoms et 'en ligne' sur la Construction.



'Après le coup de froid du mois d'octobre avec le 'one-off' de 123 ME sur les activités de Construction, la bonne performance de la division Télécoms et les bonnes prises de commandes (en Immobilier et chez Colas) nous rassurent sur l'orientation sous-jacente de l'activité de Bouygues pour le T4 et 2019. Nous réitérons notre achat en raison [tout d'abord] de l'agilité de Bouygues Tel dans le fixe où les hausses de prix backbook permettent de répondre tactiquement aux nouvelles box dans le bas de gamme (...), [ensuite] de la dynamique dans la Construction alimentée par les grands projets en France et à l'International, [et enfin] de l'excellente dynamique d'Alstom', retient Oddo BHF.



L'analyste fixe ainsi son objectif de cours à 44 euros, laissant entrevoir un potentiel de 35%.





