Rednef7 - je n'arrive pas à te répondre sous ton autre commentaire bubu70 mais à propos des prix hors bollinger il faut noter que nous somme en phase 2 et donc en expension de la volatilité ;) il faut à tout prix éviter d'aller à l'encontre du mouvement et jouer dans un premier temps l'expension du prix dans ce sens pendant la phase 2 mais aussi la continuation (moins violente car la volatilité n'est plus en augmentation mais plutôt constante) lors de toute la phase 3 :)



Si la loi normale est vraie dans les phases 1 et 4 elle ne l'est plus lors des phases 2 et 3 et c'est justement là que ça performe ;)



après honnêtement la cyclicité de bouygue n'est vraiment pas représentative en daily (avec une bande de bollinger en 20 periodes) les cycles sont brisés, pas terminés, avortés... le mieux c'est soit de regarder les BB sur d'autres unités de temps ou encore de s'en passer ça évite les mauvaises surprises ^^