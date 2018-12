BP : BarCap reste à 'surpondérer'

10/12/2018 | 12:09

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 705 pence sur BP, estimant que le titre du géant pétro-gazier britannique devrait se revaloriser depuis son niveau actuel.



Dans sa note intitulée 'Time to believe,' le broker reconnait que 2019 devrait constituer une 'année délicate' pour le groupe, étant données l'acquisition récente des actifs BHP et les cessions consécutives qu'il prévoit.



Toutefois, BarCap pense que les objectifs que la direction s'est fixés sont conservateurs, et qu'ils pourraient potentiellement être atteints avec un an d'avance, dès 2020. BP demeure sa valeur favorite du secteur énergétique.



