BP : Berenberg reste à 'achat', vise 665 pence

06/12/2018

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 665 pence sur BP, jugeant le groupe énergétique 'bien placé pour réaliser une croissance relutive' et voyant sa valorisation comme 'attractive'.



Le broker souligne que lors d'un voyage sur ses champs en Oman, BP a maintenu son objectif de générer 14 à 15 milliards de dollars de free cash-flow (FCF) en 2021 grâce à ses activités amont, sur la base d'un pétrole brut à 55 dollars le baril.



Le Britannique estime aussi dans un scenario de croissance qu'il a la capacité de faire croitre son FCF avant impôt à partir de 2021 d'encore 40-50% d'ici 2025, en utilisant des opportunités dans le Golfe du Mexique, en Mauritanie, au Sénégal et à Trinité.



