BP P L C : La valeur du jour en Europe C'est Black Friday pour les pétrolières

Vendredi noir pour les valeurs pétrolières. Tirées vers le bas par la chute du pétrole, Total cède près de 3% à 47,60 euros pour accuser le repli le plus marqué du CAC 40, talonnée par TechnipFMC (-2,6% à 19,90 euros). Dans le reste du monde, le bilan est similaire. Ainsi à Londres, BP abandonne 3% alors qu'à Wall Street, Exxon trébuche de 3%. Vers 17h, le baril de Brent chutait de 5,5% à 59,21 dollars tandis que son homologue américain, le WTI, plongeait de plus de 6% à 51,16 dollars, au plus bas depuis octobre 2017.Les cours de l'or noir affichent désormais un repli de plus de 30% depuis leur plus haut atteint début octobre (environ -12% depuis le début de l'année). Une correction qui n'inquiète pas Total.Lors d'une conférence organisée cet après-midi au salon Actionaria, au Palais des Congrès de Paris, le dirigeant du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné, a prédit une baisse importante de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie en réaction au recul des cours du brut ces dernières semaines. Le gouverneur des Emirats auprès de l'Opep, Ahmed al Kaabi, a déclaré mardi qu'un accord de principe était intervenu au sein du cartel pour décider une réduction de la production lors de la prochaine réunion ministérielle prévue le 6 décembre à Vienne.Un point de vue partagé par Morgan Stanley. Dans une étude publiée hier consacrée au pétrole, la banque américaine évalue à deux chances sur trois la probabilité que l'Opep abaisse sa production le mois prochain.Dans ce cadre, le broker prévoit une remontée du cours du Brent aux alentours des 70 dollars le baril.Preuve de sa confiance dans le rebond prochain et durable des prix du pétrole, Patrick Pouyanné a déclaré cet après-midi que la production de la major atteindra trois millions de barils équivalent pétrole (bep) par jour, contre un peu de 2,9 millions de bep actuellement.