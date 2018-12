BP : décision d'investissement pour Greater Tortue Ahmeyim

21/12/2018 | 14:27

BP annonce un accord avec ses partenaires ainsi que les gouvernements mauritanien et sénégalais, pour la décision finale d'investissement concernant la phase 1 du développement transfrontalier innovant Greater Tortue Ahmeyim.



Ce projet produira du gaz à partir d'un système sous-marin en eaux ultra-profondes, qui sera traité sur un navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO), puis transféré à un site flottant de gaz naturel liquéfié aux confins de la Mauritanie et du Sénégal.



Ce site devrait générer environ 2,5 millions de tonnes de GNL par an en moyenne, à partir de ressources de gaz estimées au total à environ 15.000 milliards de pieds cubes sur ce champs. La production devrait démarrer en 2022.



