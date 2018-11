BP : démarrage de production du projet Clair Ridge

23/11/2018 | 09:51

BP annonce, avec ses partenaires Shell, Chevron et ConocoPhillips, le démarrage de la production pétrolière du projet géant Clair Ridge, dans la partie occidentale de la région des îles Shetland, au large des côtes britanniques.



La compagnie énergétique britannique précise qu'il s'agit de la seconde phase de développement du champs Clair, champs découvert en 1977 et représentant une estimation de sept milliards de barils d'hydrocarbures.



Elle ajoute que le projet a été conçu pour recouvrir une estimation de 640 millions de barils de pétrole, avec un rythme de production qui devrait monter en puissance pour culminer à un plateau de 120.000 barils par jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.