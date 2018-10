BP : feu vert au développement d'Alligin

22/10/2018 | 09:54

BP indique avoir reçu l'approbation de l'OGA (Oil and Gas Authority) pour procéder au développement d'Alligin, qui vise 20 millions de barils équivalent pétrole, et devrait produire un pic de 12.000 barils brut d'équivalent pétrole par jour.



Situé à 140 km à l'ouest de Shetland par une profondeur d'eau de 475 mètres, ce développement consistera en deux puits reliés à des infrastructures existantes, utilisant le navire flottant de stockage de production, de déchargement (FPSO) Glen Lyon.



