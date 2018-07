BP : grosse acquisition d'actifs aux Etats-Unis

27/07/2018 | 10:45

BP recule de 1,7% à Londres, après l'annonce par le géant énergétique du rachat d'un portefeuille d'actifs non conventionnels pétroliers et gaziers aux Etats-Unis, auprès de la compagnie minière BHP, moyennant 10,5 milliards de dollars.



Cette transaction lui permet de repositionner ses activités dans le pays, ajoutant une production de 190.000 barils équivalent pétrole par jour, ainsi que 4,6 milliards de barils de ressources équivalent pétrole.



Les principaux actifs en question sont basés dans les parties ouest, sud et est du Texas, ainsi qu'en Louisiane. La transaction devrait avoir un effet positif sur le BPA et le cash-flow par action du groupe britannique.



