BP : profit trimestriel au plus haut depuis plus de cinq ans

30/10/2018 | 10:02

BP grimpe de 4,6% à Londres, après la publication d'un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent plus que doublé à 3,8 milliards de dollars sur le troisième trimestre, son plus haut niveau trimestriel depuis plus de cinq ans.



La compagnie pétro-gazière britannique explique avoir bénéficié d'une croissance significative des bénéfices de l'amont, où la production sous-jacente ajustée a augmenté de 6,8% avec le lancement de nouveaux projets, ainsi que de Rosneft.



'Nous faisons entrer plus vite en production des barils à marge plus élevée', explique le CEO Bob Dudley, qui met aussi en avant une progression à grands pas dans l'acquisition de BHP, qui devrait selon lui 'créer de la valeur significative pour BP'.



