BP : sécurise certaines de ses plateformes avec le digital

04/09/2018 | 12:37

BP annonce avoir déployé une technologie d'analyse basée sur le cloud afin d'améliorer la sécurité, la fiabilité et les performances des quatre plates-formes exploitées par le groupe dans les eaux profondes du golfe du Mexique.



La solution POA (Plant Operations Advisor), développée avec Baker Hughes (groupe GE), a été choisie après un premier déploiement démontrant que sa technologie pourrait aider à prévenir les temps d'arrêt imprévus sur une plate-forme.



Installée et testée avec succès sur les trois autres plates-formes de BP dans le Golfe, cette technologie continuera à être déployée sur plus de 30 sites de BP dans le monde, contribuant à la stratégie de modernisation du géant pétrolier.





