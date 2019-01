14/01/2019 | 11:29

Le groupe pétrolier britannique BP et le groupe énergétique italien Eni annoncent ce lundi avoir signé un accord portant sur un nouveau projet d'exploration à Oman.



Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises collaboreront avec le gouvernement d'Oman en vue de l'attribution d'un nouveau bloc au centre du pays, d'une superficie totale de près de 3.100 km2. Ce bloc est situé à 30 kilomètres à l'est d'un bloc déjà exploité par BP.





