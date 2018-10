BP : va développer des technologies de pointe avec Aker BP

03/10/2018 | 12:09

BP et le Norvégien Aker BP vont explorer ensemble des domaines de coopération dans le développement et le déploiement de technologies de pointe dans le cadre d'un accord de coopération, a annoncé ce matin BP.



BP a annoncé avoir signé un accord de joint-venture avec le groupe pétrolier indépendant norvégien afin d'identifier des investissements dans les nouvelles technologies, notamment les développements des techniques et traitements sismiques avancés et les technologies sous-marines et robotiques.



L'alliance devrait également permettre d'identifier et d'évaluer les innovations susceptibles d'améliorer les performances environnementales pour la production pétrolière et gazière en mer, a déclaré BP.



