Revirement d'Exxon et Chevron, qui s'investissent sur le climat

Cette décision marque un revirement pour Exxon et Chevron, les deux plus grandes compagnies pétrolières des Etats-Unis, qui avaient jusqu'à présent refusé de se joindre à l'initiative Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) depuis son lancement en 2014.

"Nous sommes heureux de rejoindre l'OGCI afin de travailler de manière constructive face aux risques liés au changement climatique", a dit le directeur général de Chevron, Michael Wirth, cité dans un communiqué.

Exxon, critiquée ces dernières années pour son attitude face aux problématiques liées au climat, a annoncé de son côté qu'elle allait accroître ses investissements dans la recherche pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'OGCI comptait jusqu'à présent 10 entreprises dont Total, BP, Royal Dutch Shell ainsi que des compagnies publiques de Chine, du Mexique, du Brésil et d'Arabie saoudite.

Avec ses trois nouveaux membres, l'OGCI représente désormais environ 30% de la production mondiale d'hydrocarbures, a écrit Patrick Pouyanné sur Twitter.

"L'ajout de trois compagnies américaines nous donne plus d'impact pour piloter la réaction du secteur au changement climatique", a ajouté le PDG de Total dans un tweet en anglais.

Ce regroupement a créé l'an dernier un fonds d'un milliard de dollars (853 millions d'euros) destiné à développer des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur.

(Ron Bousso, avec Gary McWilliams à Houston; Catherine Mallebay-Vacqueur et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)