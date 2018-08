BP : BarCap reste à 'surpondérer' après les trimestriels

01/08/2018 | 10:21

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 705 pence sur BP, au lendemain d'une publication trimestrielle accompagnée de la première hausse de dividende par le groupe énergétique en 15 trimestres.



Selon le broker, cette décision signale la confiance de BP dans la réalisation du plan stratégique, confiance qui lui semble 'justifiée avec une production sous-jacente en hausse de près de 10% sur un an et des preuves claires de modernisation de toute l'activité'.



'Nous restons encouragés par les étapes engagées par BP et voyons les mesures finalement soutenir une revalorisation du titre', juge BarCap, prévenant toutefois que 'des preuves d'amélioration ont besoin de continuer d'apparaitre trimestre après trimestre'.



