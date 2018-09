BP : Morgan Stanley passe à 'surpondérer'

05/09/2018 | 13:25

Morgan Stanley relève sa recommandation sur BP de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours ajusté de 680 à 695 pence, remontant la position relative du titre du groupe britannique au sein du secteur pétrolier et gazier.



'Peu de compagnies pétrolières en dehors des Etats-Unis annoncent des dépenses d'investissement plus élevées, et le consensus montre aussi un profil plat', reconnait l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



Morgan Stanley s'attend toutefois à ce qu'un nouveau cycle se profile, à partir de 2019, ce qui devrait selon lui 'constituer un vent contraire pour les grandes compagnies, mais un vent favorable pour les services pétroliers'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

