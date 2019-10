BP dans le rouge au 3e trimestre, plombé par la baisse du brut

Londres (awp/afp) - Le géant pétrolier britannique BP est tombé dans le négatif au 3e trimestre à cause d'une lourde charge exceptionnelle due à des cessions d'actifs mais aussi à une chute de ses recettes de production d'hydrocarbures, dans la foulée d'un repli des prix du brut.

Le groupe a enregistré une perte de 749 millions de dollars (presque autant en francs suisses) contre un bénéfice de 3,3 milliards de dollars un an plus tôt, principalement en raison d'une charge pour éléments exceptionnels de 2,6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 69,3 milliards de dollars, soit une baisse de 14% sur un an.

Le groupe déplore notamment, dans son communiqué, des revenus "nettement en repli à l'amont", à savoir l'extraction et l'exploration, "à cause de plus faibles prix (pétroliers), de maintenance des infrastructures et d'aléas climatiques".

British Petroleum avait prévenu début octobre que ses comptes du troisième trimestre seraient grevés par une charge exceptionnelle de 2 à 3 milliards de dollars due à des cessions d'actifs en avance sur le programme annoncé, et que sa production avait souffert de l'ouragan Barry dans le Golfe du Mexique, ayant conduit à la fermeture d'installations pendant 14 jours.

Par ailleurs, les indemnisations liées à la marée noire dans le Golfe du Mexique il y a près de dix ans se sont élevées à 400 millions de dollars sur le trimestre écoulé, après impôts.

"BP a généré de solides flux de trésorerie opérationnels et des bénéfices sous-jacent (hors exceptionnels) lors d'un trimestre au cours duquel les prix du pétrole et du gaz ont reculé et qui a été marqué par un impact important d'ouragans", a commenté le directeur général Bob Dudley.

Les résultats du 3T de "BP dépassent les attentes du marché", a estimé Michael Hewson, analyste de CMC Markets, dans une note.

Après avoir acquis les actifs américains de BHP pour 10,25 milliards de dollars en 2018, la major a annoncé un programme de désinvestissement de 10 milliards de dollars en 2019 et 2020.

BP a également dit en août avoir vendu tous ses actifs en Alaska à l'Américain Hilcorp pour 5,6 milliards de dollars, marquant son départ de cet Etat après quelque 60 ans de présence.

En septembre, le groupe britannique s'était dit par ailleurs prêt à se désengager de certains projets pétroliers afin de respecter l'accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement planétaire.

afp/buc