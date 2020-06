BP va passer une dépréciation de 13 à 17,5 milliards au 2e trimestre

Londres (awp/afp) - Le géant pétrolier britannique BP va passer une charge pour dépréciation d'actifs de 13 à 17,5 milliards de dollars (entre 12,4 et 16,7 milliards de francs suisses) après impôts au deuxième trimestre à cause de l"'impact durable" du coronavirus, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe "a examiné et réduit (ses) prévisions de prix pour le pétrole et gaz", s'attendant à "un impact durable du Covid-19 et étant donné que la transition énergétique pourrait être accélérée pendant que les pays travaillent à la reprise", affirme un communiqué.

afp/fr