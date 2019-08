BP : Berenberg reste à 'achat' après la cession de l'Alaska

28/08/2019 | 10:05

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 620 pence sur BP, au lendemain de l'annonce par le groupe énergétique britannique de la cession de toutes ses activités en Alaska, pour un montant de 5,6 milliards de dollars.



'Ceci marque une étape importante du dossier à court terme pour BP', estime le broker, alors que 'les investisseurs étaient sceptiques quant à sa capacité à réaliser des désinvestissements dans des conditions de marché quelque peu difficiles'.



'Une fois que les désinvestissements seront réalisés, ceci ouvrira la voie la voie à des distributions renforcées aux actionnaires selon nous, que ce soit sous forme de croissance plus rapide des dividendes ou de rachats d'actions', juge-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.