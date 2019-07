BP : Jefferies relève sa recommandation

31/07/2019 | 14:13

Jefferies relève sa recommandation sur BP de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 595 à 625 pence, considérant que 'la sous-performance récente du titre l'a laissé à une valorisation attractive'.



'Le groupe a réalisé une performance opérationnelle solide et des progrès vigoureux dans l'atteinte des objectifs établis en 2017 par son plan à cinq ans', note le broker, ajoutant que 'l'endettement a probablement atteint son sommet'.



Jefferies voit de multiples catalyseurs à court terme pour BP, dont une hausse de dividende, des rachats d'actions pour compenser une dilution induite par le dividende en actions et un désendettement par des cessions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.