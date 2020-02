BP : berenberg confirme son avis après le plan zéro émission

12/02/2020 | 15:39

Bernard Looney, le nouveau Directeur général, a présenté aujourd'hui sa stratégie pour réduire les émissions de carbone du groupe.



Le groupe énergétique britannique BP s'est engagé à devenir une entreprise 'zéro émission nette' d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, BP va lancer une réorganisation en profondeur, pour devenir un groupe 'plus concentré et plus intégré', organisé en quatre métiers.



Suite à cette annonce, berenberg confirme son conseil Conserver sur la valeur avec un objectif de 560 p.



' La nouvelle stratégie climatique est la bienvenue, et peut -être tout aussi radicale pour atteindre zéro émission dans le pétrole et la production de gaz d'ici à 2050 ' indique berenberg.



' Cet objectif pourrait nécessiter la cession ou de liquidation d'une grande partie de l'activité en amont '.



berenberg estime qu'à ce stade, il est difficile de savoir si la réorganisation planifiée peut entraîner un changement positif par la société.



' Bien qu'il ne soit pas tout à fait clair pour savoir comment l'entreprise sera divisé à ce stade, cela semble représenter une rupture majeure par rapport à la structure historique ' rajoute le bureau d'analyses.



