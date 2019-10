BP : Le bénéfice de BP baisse moins que prévu

Le groupe pétrolier britannique a publié mardi sa première perte nette trimestrielle depuis plus de trois ans en raison d'une charge de 2,6 milliards de dollars (2,35 milliards d'euros) liée à ses cessions d'actifs. Il avait déjà prévenu ce mois-ci qu'il comptabiliserait une charge de deux à trois milliards de dollars.

Son bénéfice d'exploitation, meilleur que prévu, reflète cependant la solidité de sa performance opérationnelle sur le trimestre. Il a certes reculé de 40% sur un an mais il s'est établi à 2,3 milliards de dollars alors que les analystes l'attendaient à 1,73 milliard selon un consensus fourni par le groupe lui-même. Il avait été de 2,81 milliards au deuxième trimestre.

Le titre BP cédait 0,7% en milieu de matinée en Bourse de Londres, comme l'indice du secteur européen de l'énergie.

"Personne ne s'attendait à ce que les chiffres du T3 publiés aujourd'hui soient proches des niveaux observés au T2 étant donné la baisse des cours du pétrole constatée depuis mais ils montrent qu'ils sont une entreprise plus agile et plus efficace qu'elle ne l'était il y a dix ans", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets, dans une note.

La production de pétrole et de gaz de BP s'est contractée de 2,5% sur un an à 2,568 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj) en raison de travaux de maintenance sur plusieurs gisements et des perturbations provoquées aux Etats-Unis par l'ouragan Barry.

Le groupe s'attend néanmoins à ce que sa production se redresse au quatrième trimestre.

(Ron Bousso; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BP PLC -4.06% 491.1636 3.24% CMC MARKETS PLC 1.42% 129 20.91%