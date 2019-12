BP : a créé sa joint-venture avec Bunge au Brésil

02/12/2019 | 12:59

BP et Bunge annoncent ce lundi la création de BP Bunge Bioenergia, leur joint-venture brésilienne oeuvrant dans le domaine de la bioénergie.



BP Bunge Bionergia associe leurs activités brésiliennes de bioénergie et d'éthanol de canne à sucre.



'La croissance continue des biocarburants sera un facteur clé de la décarbonisation des transports. Le Brésil est l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques du monde pour les biocarburants et, grâce à cette transaction, BP Bunge Bioenergia est désormais le deuxième opérateur en termes de capacité de broyage effective sur le marché brésilien du bioéthanol', commente BP.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.