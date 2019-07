BP; : bien orienté après ses trimestriels

30/07/2019 | 09:57

L'action BP grimpe de 3,4% à Londres après la publication par le groupe énergétique, au titre du deuxième trimestre 2019, d'un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent stable à 2,8 milliards de dollars, soit 13,82 dollars par action ordinaire.



'A mi-chemin de notre plan à cinq ans, BP va droit au but. Une performance fiable et une croissance disciplinée à travers nos activités produisent des résultats, du cash-flow et des retours aux actionnaires solides', commente le CEO du groupe britannique, Bob Dudley.



En moyenne sur le trimestre, la production de pétrole et de gaz s'est accrue de 4% à 3,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, mais BP pointe une production plus faible au troisième trimestre en raison de maintenance et de l'ouragan Barry.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.