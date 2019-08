BP : cession des activités en Alaska

28/08/2019 | 08:53

BP a fait part mardi soir d'un accord pour la cession de ses activités et intérêts en Alaska à Hilcorp, pour un montant de 5,6 milliards de dollars, y compris les intérêts dans le champ géant Prudhoe Bay et le pipeline Trans Alaska.



Soumise à des autorisations aux niveaux fédéral et de l'Etat, cette transaction devrait être finalisée en 2020. Elle représente ainsi une part significative du plan de désinvestissement de 10 milliards de dollars d'actifs en deux ans.



'Nous avons d'autres opportunités aux Etats-Unis et à travers le monde qui correspondent davantage à notre stratégie de long terme et plus compétitifs pour nos investissements', explique le CEO Bob Dudley.



