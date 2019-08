BP : cession des activités en Alaska bien accueillie

28/08/2019 | 13:01

BP prend 1,9% à Londres au lendemain d'un accord par lequel le géant énergétique va céder ses activités et intérêts en Alaska à Hilcorp, pour un montant de 5,6 milliards de dollars, transaction qui devrait être finalisée en 2020.



'Les investisseurs étaient sceptiques quant à sa capacité à réaliser des désinvestissements dans des conditions de marché quelque peu difficiles', note pourtant Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 620 pence.



'Une fois que les désinvestissements seront réalisés, ceci ouvrira la voie la voie à des distributions renforcées aux actionnaires selon nous, que ce soit sous forme de croissance plus rapide des dividendes ou de rachats d'actions', juge le broker.



