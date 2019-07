BP : crée une joint-venture au Brésil

22/07/2019 | 13:13

BP annonce être parvenu à un accord afin de former une coentreprise à 50:50 avec Bunge, un leader local de l'agriculture, de l'alimentation et des ingrédients, dans le but de créer une entreprise “leader dans le domaine de la bioénergie” sur l'un des plus importants marchés en matière de biocarburants.



“BP associera ses activités brésiliennes de biocarburants à celles de Bunge afin de créer au Brésil un producteur d'éthanol de canne à sucre extrêmement efficace et de taille mondiale, BP Bunge Bioenergia. Cette nouvelle entreprise augmentera de plus de 50% l'activité de biocarburants existante de BP”, indique le groupe.



Cette nouvelle entreprise doit s'installer à Sao Paulo.





