BP : dans le vert avec un relèvement de broker

31/07/2019 | 15:13

BP prend 1,3% à Londres, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 595 à 625 pence, considérant que 'la sous-performance récente du titre l'a laissé à une valorisation attractive'.



'Le groupe a réalisé une performance opérationnelle solide et des progrès vigoureux dans l'atteinte des objectifs établis en 2017 par son plan à cinq ans', note le broker, qui voit 'de multiples catalyseurs à court terme' pour le titre, dont une hausse de dividende.



