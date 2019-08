BP : déploiement d'un réseau de chargeurs ultrarapides

15/08/2019 | 11:41

BP annonce que sa filiale BP Chargemaster a démarré ses premiers chargeurs ultrarapides de véhicules électriques de 150kW sur un site de distribution du groupe énergétique, démarrant l'implantation de son réseau d'infrastructure de recharge électrique au Royaume Uni.



'Une recharge ultrarapide pratique et fiable constitue un élément critique pour conduire à une adoption plus large des véhicules électriques au Royaume Uni', commente Tufan Erginbilgic, directeur général des activités aval de BP.



La compagnie prévoit le déploiement de 400 chargeurs ultrarapides sur ses sites britanniques d'ici 2021, le réseau continuant de croitre en ligne avec l'arrivée sur le marché de nouveaux modèles de véhicules électriques.



