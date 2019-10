BP : en léger retrait malgré un profit meilleur que prévu

29/10/2019 | 10:29

BP cède 0,4% à Londres malgré la publication d'un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent en baisse de 40% à 2,3 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, battant de 7% le consensus compilé par le groupe.



Le géant énergétique britannique a bénéficié de la vigueur de ses activités aval (raffinage, commercialisation) et des résultats de Rosneft, mais a souffert d'une charge de dépréciation après impôts de 2,6 milliards de dollars.



'Nous pensons que les marchés espéraient un dividende trimestriel plus élevé, et l'annonce d'un dividende par action stable (10,25 cents) pourrait venir comme une déception', souligne un analyste de Berenberg.



