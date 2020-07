BP : finalise la vente de son activité en amont en Alaska

02/07/2020 | 10:38

BP a finalisé la vente de son activité en amont en Alaska à Hilcorp, a annoncé le géant britannique de l'énergie.



Pour mémoire, BP a annoncé l'année dernière qu'elle quitterait l'Alaska, vendant ses activités à la société privée américaine d'exploration et de production de pétrole et de gaz Hilcorp pour 5,6 milliards de dollars.



L'accord comprend l'ensemble des activités en amont et en aval de BP dans l'État, y compris ses intérêts pétroliers et gaziers en amont en Alaska, ainsi que sa participation dans le Trans Alaska Pipeline System (TAPS).



En avril, la société a dû ajuster les conditions financières de l'accord pour refléter les conditions de marché actuelles difficiles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.