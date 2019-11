BP : le réseau de recharge électrique au R-U performant

18/11/2019 | 10:57

BP annonce être devenu l'opérateur d'infrastructure de recharge publique le plus utilisé au Royaume-Uni, desservant quotidiennement des milliers de conducteurs de véhicules électriques.



Selon le groupe, au cours des 12 derniers mois, le nombre de ses utilisateurs a plus que doublé et la quantité d'énergie fournie a presque triplé. Son réseau de recharge comprend maintenant environ 7.000 points de recharge.



Les points de charge de BP exploités au Royaume-Uni fournissent actuellement plus de 60 MWh d'énergie par jour. Ceux-ci permettent, selon BP, d'éviter environ 300 tonnes d'émissions de CO2 chaque semaine.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.