BP : livraison en avance de données sismiques en Angola

02/10/2019 | 10:26

CGG annonce ce mercredi la livraison en huit semaines seulement et bien avant le délai prévu des images sismiques de la dernière étude 4D à très large bande de fréquences acquise par BP Angola au large de l'Angola.



Le groupe de géosciences a réussi à améliorer la qualité des volumes d'imagerie provenant du site de développement Grand Plutonio dans le bassin inférieur du Congo et à les livrer quatre semaines à l'avance pour répondre au délai très serré de BP sur ce projet.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.