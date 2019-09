BP : mesurage continu des émissions de méthane

10/09/2019 | 14:16

Le géant énergétique BP annonce qu'il va déployer un mesurage continu des émissions de méthane sur ses prochains projets de traitement pétrolier et gazier, dans le cadre d'un programme visant à réduire ses émissions de méthane.



Des instruments comme l'imagerie de nuages gazeux, seront lancés sur tous ses nouveaux projets majeurs dans le monde. La technologie a été testée et installée sur des sites existants, tels que le champ de gaz naturel géant de Khazzan, dans le Sultanat d'Oman.



Les données ainsi générées par ces mesures aideront le groupe britannique à identifier ses plus grosses opportunités de contrer les émissions de méthane, à gagner en efficience et à développer les meilleures pratiques.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.