BP : nouveau directeur général en 2020

04/10/2019

BP annonce qu'après 40 années de carrière au sein du groupe et neuf ans comme directeur général, Bob Dudley a décidé de quitter ses fonctions, ainsi que le conseil d'administration, après la publication des prochains résultats annuels et de partir en retraite le 31 mars.



Bob Dudley sera remplacé par Bernard Looney, l'actuel directeur général des activités amont (exploration et production) du géant pétrolier britannique. Ce dernier rejoindra le conseil d'administration le 5 février prochain.



Par ailleurs, l'actuel directeur général délégué du groupe Lamar McKay a accepté de prendre, avec effets immédiats, les fonctions de directeur de la transition. A ce poste, Il devra faciliter un 'transfert complet et ordonné' des fonctions dirigeantes.



