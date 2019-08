BP : nouvelle coentreprise avec RIL en Inde

06/08/2019 | 15:57

BP et le groupe indien Reliance Industries Limited (RIL) font part d'un accord pour la création d'une nouvelle coentreprise qui regroupera un réseau de stations-services et une activité de carburant pour l'aviation en Inde.



'Se basant sur le réseau de distribution d'essence et l'activité de carburant pour l'aviation existants de Reliance, les partenaires attendent une expansion rapide pour aider à répondre à la demande en forte croissance du pays en énergie et en mobilité', affirme BP.



Renforçant le partenariat entre les deux groupes qui a commencé en 2011, la coentreprise vise ainsi un réseau de 5.500 stations-services d'ici cinq ans, à partir des plus de 1.400 actuellement exploités par RIL.



