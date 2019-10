BP : protocole d'accord en vue d'une coentreprise en Chine

18/10/2019 | 10:34

BP annonce la signature d'un protocole d'accord avec Zhejiang Petroleum and Chemical Corporation (ZPCC), pour étudier la création d'une coentreprise à parts égales destinée à construire et opérer une usine d'acide acétique d'un million de tonnes par an.



Situé à Zhoushan, dans la province du Zhejiang en Chine orientale, ce nouveau site déploierait la technologie Cativa XL de BP pour produire ce produit chimique utilisé notamment dans les peintures, les adhésifs et les solvants.



'La nouvelle usine potentielle, qui s'ajouterait au complexe manufacturier pétrochimique et de raffinage intégré de Zhoushan, constituerait le grand site de production d'acide acétique de BP au monde', souligne le groupe énergétique britannique.



