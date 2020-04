BP : réduit les dépenses en raison de la pandémie

01/04/2020 | 11:29

BP a annoncé vouloir réduire ses dépenses d'investissement à la suite de la pandémie de coronavirus, avertissant que la situation affecterait ses résultats du premier trimestre.



Le géant pétrolier britannique a déclaré qu'il prévoyait que les dépenses d'investissement pour 2020 seraient d'environ 12 milliards de dollars, soit environ 25% de moins que ses prévisions de l'année précédente.



Le groupe va principalement reporter certains projets d'exploration, réduire ses dépenses dans ses activités de commercialisation de carburants, de raffinage et de pétrochimie.



BP prévoit également de réaliser environ 2,5 milliards de dollars d'économies sur les coûts décaissés d'ici la fin de 2021, par rapport à 2019, grâce à l'utilisation accrue de la numérisation et de l'intégration.



BP prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le mardi 28 avril. L'environnement difficile devrait avoir un impact sur les chiffres, a averti le groupe énergétique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.