BP : signe un accord avec Didi Chuxing en Chine

01/08/2019 | 11:09

BP et le groupe chinois et Didi Chuxing (DiDi) ont annoncé la signature d'un accord portant sur la création d'une nouvelle entreprise commune pour la construction d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques en Chine, premier marché mondial pour les véhicules électriques.



La nouvelle coentreprise prévoit de développer un réseau de centres de recharge de véhicules électriques à travers le pays pour les conducteurs de DiDi et au public.



Les partenaires ont également l'intention d'étendre prochainement l'entreprise aux offres de fidélisation, de commodité et d'autres services de flotte.



La plate-forme de DiDi compte déjà environ 550 millions d'utilisateurs et environ 600 000 véhicules électriques qui circulent en Chine.



BP exerce ses activités dans 18 pays, avec plus de 18 700 points de vente au détail et une présence importante en croissance rapide en Chine.



