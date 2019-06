BP : vente d'actifs pétroliers en Egypte

04/06/2019 | 10:28

Dans le cadre de son plan de cession d'actifs de plus de 10 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, BP a accepté de vendre ses actifs pétroliers en Égypte à la société pétrolière et gazière Dragon basée à Dubaï.



Selon les termes de l'accord, Dragon Oil achètera des concessions de production et d'exploration, y compris la participation de BP dans la société pétrolière Gulf of Suez (GUPCO).



La transaction devrait être finalisée au second semestre 2019.





