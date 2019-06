BP : versement de l'acompte sur dividende du 1er trimestre

10/06/2019 | 11:19

Les administrateurs de BP ont annoncé le 30 avril dernier que l'acompte sur dividende pour le premier trimestre de 2019 serait de 0,1025 USD par action ordinaire.



Cet acompte sur dividende sera versé le 21 juin 2019 aux actionnaires inscrits au registre des actions le 10 mai 2019. Le dividende sera payable en espèces en livres sterling aux détenteurs d'actions ordinaires et en dollars américains aux détenteurs de ADS.



Le montant du dividende en livres sterling payable le 21 juin 2019 en espèces sera de 8,0655 pence par action.



Les actionnaires ont la possibilité de choisir de recevoir leur dividende sous forme d'actions ordinaires nouvelles et aux détenteurs d'ADS sous la forme de nouveaux ADS.



