BP : versement du dividende pour le 4ème trimestre

16/03/2020 | 10:46

La direction de BP a annoncé que le dividende pour le quatrième trimestre 2019 serait 0,1050 US $ par action ordinaire (0,630 US $ par ADS).



Ce dividende sera versé le 27 Mars 2020 pour les actionnaires qui sont sur le registre des actions le 14 Février 2020.



Le dividende est payable en espèces en livres sterling aux porteurs d'actions ordinaires et en dollars américains aux porteurs d'ADS.



Le conseil d'administration a décidé de ne pas offrir une alternative de payement de dividende en actions au titre du quatrième trimestre 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.