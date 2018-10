Bpost : réagit au préavis de grève déposé cette semaine

31/10/2018 | 16:00

Alors qu'un front commun syndical a déposé un préavis de grève pour les journées du 7 au 12 novembre, Bpost réagit ce jour en assurant 'tendre à nouveau une main vers les partenaires sociaux afin qu'ils rejoignent la table des négociations pour y discuter de la situation actuelle et des plans d'avenir de l'entreprise'.



'Direction et syndicats partagent les mêmes défis. Des défis auxquels nous nous attaquons d'ailleurs pleinement. Ainsi, notre plan de recrutement dans les zones en pénurie de main-d'oeuvre livre de premiers résultats encourageants. Je souhaite également identifier les autres points délicats avec les syndicats afin que nous puissions convenir d'un plan d'action clair. Cela ne sera possible que si nous nous retrouvons ensemble autour de la table', indique notamment Koen Van Gerven, CEO de l'entreprise postale belge.



Les syndicats ont prévu des grèves 'tournantes', impliquant successivement les centres de tri, le service transport, la distribution ou encore les facteurs.





