bpost : Des timbres-poste Prior et Non Prior à partir du 1er janvier 2019

28 nov. 2018

Les timbres-poste actuels restent valables

Aujourd'hui, les clients recourent à d'autres moyens de communication que la lettre pour transmettre des messages urgents. 94 % des clients particuliers et 92 % des clients professionnels se disent prêts à accepter un allongement du délai de livraison de leurs lettres, tant que le choix d'une distribution le jour ouvrable suivant reste possible. C'est ce qui ressort d'une étude de marché menée par bpost auprès de plus de 1 000 citoyens et 500 entreprises. Pour rebondir sur les conclusions de cette enquête, compenser la forte baisse du volume de lettres et garantir une qualité constante du service, bpost proposera à partir du 1er janvier 2019 tant un service Prior que Non Prior pour l'envoi de courrier intérieur.

Il appartiendra à chaque client, où qu'il se trouve en Belgique, d'opter pour un timbre-poste Prior (distribution le jour ouvrable suivant) ou Non Prior (distribution dans les trois jours ouvrables maximum). De cette façon, la possibilité d'une distribution des lettres le jour suivant reste garantie, partout en Belgique.

Tous les timbres-poste actuels restent valables et le délai de livraison actuel reste d'application jusqu'au 1er janvier 2019. Ensuite, les timbres-poste actuels deviendront automatiquement des timbres-poste Non Prior.

Les nouveaux timbres-poste Prior et Non Prior seront mis en vente via les canaux de vente existants de bpost à compter du 1er janvier 2019.

Nouveaux tarifs pour les timbres-poste à partir du 1er janvier 2019



À compter du 1er janvier 2019 également, bpost adapte ses tarifs. Ainsi, pour les envois en Belgique, nous faisons une distinction entre un tarif Prior et un tarif Non Prior :

Timbre-poste Non Prior : 0,92€ (par 10) | 0,95€ (à la pièce)

Timbre-poste Prior : 0,97€ (par 10) | 1€ (à la pièce)

Le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera à 1,40 € à l'achat de minimum 5 timbres-poste et à 1,46 € pour un achat à l'unité.

Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s'élèvera à 1,62 € à partir de 5 timbres-poste et à 1,68 € à l'unité.

Au total, la hausse tarifaire moyenne pour 2019 de tous les produits de courrier national sera d'environ 4,6 %.

Les prix des timbres-poste restent en dessous de la moyenne européenne



bpost adapte ses tarifs pour pouvoir compenser la baisse continue du courrier. Ces 5 dernières années, le volume de la poste aux lettres a baissé de 20 %.

En introduisant le nouveau tableau tarifaire pour le service Prior, bpost se situe en dessous de la moyenne européenne quant au prix du timbre-poste (= 1,24 € pour un service comparable). L'impact moyen sur le budget mensuel reste en outre très limité, puisqu'il s'élève à 0,13 €.

Les clients peuvent calculer le prix eux-mêmes via www.bpost.be/tarifs.

